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TFF'den sel felaketi sonrası başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adıyaman ve Şanlıurfa'da gerçekleşen sel felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:53
TFF'den sel felaketi sonrası başsağlığı mesajı

TFF'den Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere ülkemizin güney doğusundaki sağanak yağış sonrası gerçekleşen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada "Adıyaman ve Şanlıurfa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin güney doğusunda sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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