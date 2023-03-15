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TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Inter'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Porto ile oynadığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 12:04
TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Porto ile Inter arasında oynanan mücadelede maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu'na TFF'den tebrik mesajı yayımlandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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