TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk kadar transfer yarışları da dikkat çekiyor...
Özellikle son transfer döneminde hareketli, sıcak ve heyecanlandıran gelişmeler ile sonuçlar yaşandı...
Şimdi sırada ise sezon sonu bombaları var...
Yaz transfer döneminde yine hareketli günlerin geçmesi beklenirken bazı futbolcular şimdiden 3 büyüklerin radarında...
Bu kapsamda Premier Lig'de boy gösteren ve sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan yıldızlar biçilmiş kaftan...
İşte o oyuncular ve o isimleri takibe alan Süper Lig devleri;
Wilfried Zaha - Yaş: 30 - Takımı: Crystal Palace, Poziyonu: Forvet, kanat - Piyasa Değeri: 32 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray
Roberto Firmino - Yaş: 31 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Forvet - Piyasa Değeri: 28 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray
İlkay Gündoğan - Yaş: 32 - Takımı: Manchester City, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 25 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray
Çağlar Söyüncü - Yaş: 26 - Takımı: Leicester City, Poziyonu: Stoper - Piyasa Değeri: 22 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş ve Fenerbahçe
Naby Keita - Yaş: 28 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 20 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe
Yerry Mina - Yaş: 28 - Takımı: Everton, Poziyonu: Stoper - Piyasa Değeri: 18 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe
Adama Traore - Yaş: 27 - Takımı: Wolverhampton, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 15 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe ve Galatasaray
Jesse Lingard - Yaş: 30 - Takımı: Nottingham Forest, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 14 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş ve Fenerbahçe
Lucas Moura - Yaş: 30 - Takımı: Tottenham, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 12 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe
Manuel Lanzini - Yaş: 30 - Takımı: West Ham United, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 10 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş
Oxlade-Chamberlain - Yaş: 29 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 10 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe ve Galatasaray
Willian - Yaş: 34 - Takımı: Fulham, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 3 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş