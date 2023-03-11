İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu da "Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan 'Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum' dedi. Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır" diye konuştu.