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İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Son dakika spor haberleri... Karabağlar Spor Kulübü, futbol tarihinin en ilginç transferlerinden birine imzasını attı. Kaleci Kenan Gürsen Saat ile sözleşme imzalayan kulüp, oyuncuya bu transfer karşılığında sınırsız kelle paça çorba verecek. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 09:49
İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, şunları söyledi:

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını söyledi.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan'ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim.

İlginç olay! Kelle paça çorba karşılığında transfer oldu

Başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu da "Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan 'Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum' dedi. Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır" diye konuştu.

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