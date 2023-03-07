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Bucaspor 1928'de Musa Çağıran sürprizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, deprem nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Musa Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 13:07 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 13:11
Bucaspor 1928'de Musa Çağıran sürprizi

Bucaspor 1928, Atakaş Hatayspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor'un Kahramanmaraşlı merkezli yaşanan deprem sonrası Süper Lig'den çekilmesinin ardından TFF 2. Lig ekibi Musa Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da forma giyen 1992 doğumlu, orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile kiralık olarak yarım dönem sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza Kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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