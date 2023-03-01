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Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 5. tur maçında heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:30
Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Sheffield United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 5. tur müsabakaları ile devam ediyor. Sheffield United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Tottenham maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 22:55'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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