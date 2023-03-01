Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Sheffield United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 5. tur müsabakaları ile devam ediyor. Sheffield United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Tottenham maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 22:55'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...