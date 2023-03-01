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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 13:00
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona, yarı final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 2 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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