Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Osasuna - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Osasuna ile Athletic Bilbao, yarı final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Athletic Bilbao maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...