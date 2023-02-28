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OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI | TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF, futbol camiasını bir araya getiriyor. Ortak yayın ile 1 Mart'ta yapılacak yardım kampanyası merakla bekleniyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer alacağı 'Omuz Omuza' bağış yayını ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayın izle A Spor

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 12:20
OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI | TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayın izle A Spor

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI 1 MART CANLI YAYIN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI YAYINI CANLI İZLE

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