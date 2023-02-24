UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber

Sıralamayı geçtiğimiz sezon 20. sırada tamamlayan Türkiye, 2022-2023 sezonu itibarıyla Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldıkları puanlar neticisinde üst sıralara yükseldi.
Sıralamayı geçtiğimiz sezon 20. sırada tamamlayan Türkiye, 2022-2023 sezonu itibarıyla Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldıkları puanlar neticisinde üst sıralara yükseldi.
AVRUPA LİGİ'NDE 1, KONFERANS LİGİ'NDE 3 TAKIMLA BAŞLADIK
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak son 16'ya adlarını yazdırdılar.
Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde grup üçüncüsü olarak Konferans Ligi son 16 play-off turuna kalmıştı.
Bordo-mavililer, son 16 play-off turunda Basel ile eşlemişti.
Trabzonspor, ilk maçta 1-0 yendiği rakibine rövanş maçında 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
AVRUPA'YA 5 TAKIM GÖNDERMEK İÇİN İLK 15 ŞART
Geçtiğimiz sezonu UEFA ülke puanı sıralamasında 20. sırada tamamlayan Türkiye'den, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 eleme turu oynayacak. Avrupa'ya gidecek diğer 3 takım ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Avrupa kupalarının grup aşamaları sonucunda 8 basamak birden yükselerek 12. sıraya kadar yükselen Türkiye, sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-2025 sezonunda takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.
İLK 10 SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM SAĞLIYOR
UEFA ülke puanı sıralamasında, statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor.
Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olabilecek.
Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti almasını bekleyecek.
Öte yandan Avrupa'da oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında da son durum belli oldu.
Ülkemizin ilk 10 için rakiplerinden olan Çekya, Sırbistan, Avusturya ve İskoçya'nın Avrupa'da takımı kalmazken; İsviçre'nin ise bir takımı kaldı.
9 - İskoçya: 36.400