UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber

AVRUPA'YA 5 TAKIM GÖNDERMEK İÇİN İLK 15 ŞART

Geçtiğimiz sezonu UEFA ülke puanı sıralamasında 20. sırada tamamlayan Türkiye'den, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 eleme turu oynayacak. Avrupa'ya gidecek diğer 3 takım ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.