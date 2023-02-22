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Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Kocaelispor ile Sakaryaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:20
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Kocaelispor ile Sakaryaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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