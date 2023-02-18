Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldız isimler listemizde!

ELIAQUIM MANGALA

Gençliğinde tam 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan Fransız stoper, beklenen istikrarı bir türlü gösteremedi ve standart seviyede bir oyuncu olarak kaldı. Son olarak Saint-Etienne'de forma giyen 32 yaşındaki Eliaquim Mangala, aylardır kulüpsüz durumda ve tek başına çalışmalara devam ediyor.

SÜRPRİZ YAŞANIR MI?

Bu listede bekleneni veremeyen bir sürü futbolcu olduğu aşikâr! Ama aynı zamanda bonservisi elinde olan bu potansiyelli futbolcular, uygun bir maaş çerçevesinde denemeye değer de bulunabilirler. Türkiye'de hala devam eden transfer dönemi dahilinde, listeden herhangi bir ismi ülkemizde görme ihtimalimiz aslında epey yüksek de olabilir. Son olarak ise menajerlerin yönettiği bu kritik süreç için sürprizler yaşanabileceğini söylemek gerekiyor.