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Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldız isimler listemizde!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer dönemi kapanırken birçok futbolcunun bonservisinin elinde olması dev ekiplerin de iştahını kabartıyor... Transferde hareketli günler geçerken transfer döneminin kapanmasına son günler kala bu hareket daha da devam etti. Peki, hangi yıldız isimlerin bonservisleri ellerinde? İşte liste...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:26
Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

İSPANYOL YILDIZ ISCO

Uzun seneler Real Madrid ve İspanya milli takımı forması giyen ve topla olan yeteneği ile dikkat çeken Isco, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'nın formasını giydi ve teknik direktörü ile anlaşamadığı için kulüpten ayrılarak boşa çıktı. Türkiye'nin büyük kulüpleri ile de anılan yıldız oyuncu hala hiçbir kulübe transfer olmadı.

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Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

HATEM BEN ARFA

Potansiyeli ile her zaman dikkat çeken ve adı her transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılan Fransız 10 numara,
PSG gibi kulüplerde oynamasına rağmen kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. İstikrarsız performansı ile yeteneğini gölgeleyen ve yaz döneminden beri boşta olan Hatem Ben Arfa, en son Lille forması giymişti.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

DANI ALVES

Kariyerinde; Barcelona, Juventus ve Paris gibi önemli futbol takımlarını barındıran deneyimli sağ bek, 20 Ocak 2023'ten bu yana kulüpsüz durumda. Başarılı oyuncunun adı bir dönem Türk kulüpleri ile de geçmişti. Şu an 39 yaşında olan Dani Alves'in, futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

SIME VRSALJKO

Atletico Madrid dönemindeki başarılı performansı ile dikkat çeken Hırvat sağ bek, yaşadığı sakatlıklar ile birlikte kariyerinde de keskin bir düşüş yaşadı ve son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'ta oynadı. 31 yaşındaki Sime Vrsaljko, 1 Ocak 2023'ten beri kulüpsüz durumda.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

MAX KRUSE

Almanya Ligi'ndeki istatistikleri ile fark yaratan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki oyuncu, 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla sözleşmesi olmayan isimlerden biri.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

ALEXANDRE PATO

Genç yaşlarında Milan'a ciddi bir bonservis ile gelen ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı forvet, kariyerinin genelinde ise bekleneni verememişti. Dönem dönem Türkiye'ye de yazılan Alexandre Pato, 2023'ün başından beri boşta ve zaman zaman sakatlık problemleriyle boğuşuyor.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

DANNY ROSE

Potansiyeli ile bir yıldız olacağının sinyallerini veren ve Premier Lig'de tam 202 maça çıkan İngiliz sol bek, istenen seviyeye hiçbir zaman ulaşamadı ve inişli çıkışlı yıllar geçirdi. Deneyimli oyuncu en son Watford'da oynarken, 2022 Eylül'ünden beri de kulüpsüz durumda.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

SIMONE ZAZA

İtalyan forvet, 31 yaşında olmasına rağmen aylardır sözleşmesiz durumda. Kariyerinde Juventus, Valencia, West Ham ve Torino gibi ekiplerde forma giyen Simone Zaza, bu yaşta boşa çıkması ile futbolseverleri en çok şaşırtan isimlerin başında geliyor.

Transferin son gününde bonservisi elinde olan yıldızlar

ELIAQUIM MANGALA

Gençliğinde tam 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan Fransız stoper, beklenen istikrarı bir türlü gösteremedi ve standart seviyede bir oyuncu olarak kaldı. Son olarak Saint-Etienne'de forma giyen 32 yaşındaki Eliaquim Mangala, aylardır kulüpsüz durumda ve tek başına çalışmalara devam ediyor.

SÜRPRİZ YAŞANIR MI?

Bu listede bekleneni veremeyen bir sürü futbolcu olduğu aşikâr! Ama aynı zamanda bonservisi elinde olan bu potansiyelli futbolcular, uygun bir maaş çerçevesinde denemeye değer de bulunabilirler. Türkiye'de hala devam eden transfer dönemi dahilinde, listeden herhangi bir ismi ülkemizde görme ihtimalimiz aslında epey yüksek de olabilir. Son olarak ise menajerlerin yönettiği bu kritik süreç için sürprizler yaşanabileceğini söylemek gerekiyor.

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