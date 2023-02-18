Haberler Futbol Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formasını ve çeyrek finalde penaltıları kurtardığı eldivenleri depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne bağışladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:08
Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler için dünyanın birçok noktasında bağış ve yardım kampanyaları başlatıldı.

Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında sanat ve spor dünyasının önemli isimleri dayanışma içinde olduklarını belirterek bağışlarda bulundu.

Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Onlardan biri de Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakoviç oldu.

Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

FORMA VE ELDİVENLERİ BAĞIŞLADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda favori gösterilen Brezilya'yı çeyrek finalde kurtardığı penaltılarla saf dışı bırakan Livakovic, bu maçta giydiği formayı ve eldivenleri depremzedeler için bağışladı.

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