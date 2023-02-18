Hırvatistan milli takım kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek

Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler için dünyanın birçok noktasında bağış ve yardım kampanyaları başlatıldı.
Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler için dünyanın birçok noktasında bağış ve yardım kampanyaları başlatıldı.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında sanat ve spor dünyasının önemli isimleri dayanışma içinde olduklarını belirterek bağışlarda bulundu.
Onlardan biri de Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakoviç oldu.