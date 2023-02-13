6 takım çekildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, depremden etkilenen takımların geleceğine dair kararını açıkladı. TFF'den yapılan duyuruda, 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Karara göre, Süper Lig'den Gaziantep FK ile Hatayspor, 1. Lig'den Yeni Malatya ile Adanaspor, 2. Lig'den Adıyaman ve 3. Lig'den Malatya Arguvan bu sezon lige devam etmeyecek. Liglerden çekilen takımlar, sezonun geri kalan karşılaşmalarında hükmen yenik (3-0) sayılacak.

1. LİG'DE DE GEÇERLİ OLACAK

Lige devam etmeyecek 6 takım, 2023-2024'te bulundukları liglerde mücadele edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdindeki garanti alacakları ödenecek. TFF yabancı oyuncu kurallarında da geçici değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri, çekilen ekiplerin yabancı futbolcularından en fazla 2'sini kiralık veya bonservisiyle alabilecek. A Takım listesine bağımsız olarak yazılacak bu oyunculardan biri 9'uncu yabancı olarak oynayabilecek. Kuralın geçerli olacağı 1. Lig ekipleri de 6'ncı yabancı olarak sahaya sürebilecek.

NİĞDE'NİN DE TALEBİ VAR

TFF, sadece deprem bölgesindeki 10 ilden gelen talepleri kabul etti. 3. Lig ekibi Niğde Anadolu da ligden çekilmek istedi. Tesisleri hasar gören, futbolcular ve teknik heyetin şehirden ayrıldığı ekibin talebine henüz yanıt verilmedi. TFF, ohal bölgesi dışında yer alan Niğde'nin durumunu yeniden görüşmek için bir toplantı daha gerçekleştirecek

1000 KONTEYNER DESTEĞİ

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, 1000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak. Harcamaları TFF hesaplarından yapılacak proje finansmanına 59 milyon lira yayın havuzundan alınacak. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'dan 5'er milyon lira, çekilenler hariç takımlardan 3'er milyon lira olmak üzere havuz gelirleri azaltılacak.