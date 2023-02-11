Haberler Futbol TFF depremde hayatını kaybeden 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı yayınladı

TFF depremde hayatını kaybeden 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı yayınladı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden 5 hakem ile 1 gözlemci için başsağlığı mesajı paylaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:55
TFF depremde hayatını kaybeden 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 hakem ile 1 gözlemcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, hakemler Furkan Kürşad Demir, Hasan Bihan, yardımcı hakem Eyyup Saydam, aday hakemler Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler ile gözlemci Cevdet Karakurt'un meydana gelen depremde vefat ettikleri aktarılıp, başsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik. Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

DİĞER
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Trabzonsporlu Umut Bozok'tan flaş itiraf! "Yemek yemekten utanıyoruz"
Hatay'da korkutan görüntü! Kurtarma ekibinin üzerine moloz yığını düştü
Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum"
"Futbol umurumuzda bile değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakan Doğan'ın duygulandıran hikayesi! 16 yıl yurtta kalmış
🔴A SPOR CANLI YAYIN
Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere izin verildi mi?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Şubat 2023)
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce - Roma maçı saat kaçta? Lecce - Roma maçı saat kaçta? 13:19
Empoli - Spezia maçı saat kaçta? Empoli - Spezia maçı saat kaçta? 13:12
TFF'den 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı! TFF'den 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı! 12:54
Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti 12:18
EOC'den depremzedeler için Türkiye'ye 250 bin avro yardım EOC'den depremzedeler için Türkiye'ye 250 bin avro yardım 12:09
Fırtına moral bozukluğuyla Basel maçına hazırlanıyor Fırtına moral bozukluğuyla Basel maçına hazırlanıyor 12:07
Daha Eski
Clermont ile Marsilya maçı saat kaçta? Clermont ile Marsilya maçı saat kaçta? 11:53
F.Bahçe Trabzonlu muhtar ve Elif'in diyaloğunu paylaştı! F.Bahçe Trabzonlu muhtar ve Elif'in diyaloğunu paylaştı! 11:53
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti 11:52
Monaco - PSG maçı saat kaçta? Monaco - PSG maçı saat kaçta? 11:47
Leipzig - Union Berlin maçı saat kaçta? Leipzig - Union Berlin maçı saat kaçta? 11:17
Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? 11:13