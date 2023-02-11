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Real Madrid 5-3 El-Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Real Madrid Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 5-3 mağlup ederek 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 00:24
Real Madrid 5-3 El-Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İspanyol ekibi Real Madrid, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 5-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan final maçında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu El-Hilal karşılaştı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior, 18 ve 58. dakikalarda Federico Valverde ile 54. dakikada Karim Benzema kaydetti.

El-Hilal'in golleri ise 26. dakikada Moussa Marega ile 63 ve 79. dakikalarda Luciano Vietto'dan geldi.

İspanyol ekibi, 2014, 2016, 2017 ve 2018'in ardından beşinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya temsilcisi Flamengo, Mısır'ın El-Ehli takımını 4-2 yendi.

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