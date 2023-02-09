Ronaldo ile Dybala ve Bonucci

Merih Demiral, sosyal medyadan, "Kardeşim Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti" dedi. Milli futbolcu, daha önce Cristiano Ronaldo ve Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmıştı.
MerihDemiral, sosyal medyadan, "Kardeşim Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti" dedi. Milli futbolcu, daha önce Cristiano Ronaldo ve Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmıştı. Ronaldo'nun formasına gelen teklif 1 milyon 65 bin TL, Dybala için 350 bin TL teklif geldi.