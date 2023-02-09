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Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lorient ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 09:50
Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Lorient - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Lorient ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Lens maçı 9 Şubat Perşembe günü saat 23:10'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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