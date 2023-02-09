Kulüpler Birliği toplanıyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem faciası hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, vatandaşlarımızı etkileyen depremle ilgili olarak sağduyu çağrısında bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yardım çalışmalarıyla ilgili olarak AFAD'la beraber ortak çalışma yaptıklarını belirtti. TFF olarak 20 milyon TL bağışta bulunduklarını vurgulayan Büyükekşi, yabancı futbolculardan da destek istedi. Mehmet Büyükekşi, bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak, ileriye yönelik olarak ortaya çıkan tabloya göre kararlar alacaklarını belirtti.
TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, deprem faciası hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, vatandaşlarımızı etkileyen depremle ilgili olarak sağduyu çağrısında bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yardım çalışmalarıyla ilgili olarak AFAD'la beraber ortak çalışma yaptıklarını belirtti. TFF olarak 20 milyon TL bağışta bulunduklarını vurgulayan Büyükekşi, yabancı futbolculardan da destek istedi. Mehmet Büyükekşi, bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak, ileriye yönelik olarak ortaya çıkan tabloya göre kararlar alacaklarını belirtti.