Haberler Futbol Kulüpler Birliği toplanıyor

Kulüpler Birliği toplanıyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem faciası hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, vatandaşlarımızı etkileyen depremle ilgili olarak sağduyu çağrısında bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yardım çalışmalarıyla ilgili olarak AFAD'la beraber ortak çalışma yaptıklarını belirtti. TFF olarak 20 milyon TL bağışta bulunduklarını vurgulayan Büyükekşi, yabancı futbolculardan da destek istedi. Mehmet Büyükekşi, bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak, ileriye yönelik olarak ortaya çıkan tabloya göre kararlar alacaklarını belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Kulüpler Birliği toplanıyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem faciası hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, vatandaşlarımızı etkileyen depremle ilgili olarak sağduyu çağrısında bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yardım çalışmalarıyla ilgili olarak AFAD'la beraber ortak çalışma yaptıklarını belirtti. TFF olarak 20 milyon TL bağışta bulunduklarını vurgulayan Büyükekşi, yabancı futbolculardan da destek istedi. Mehmet Büyükekşi, bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak, ileriye yönelik olarak ortaya çıkan tabloya göre kararlar alacaklarını belirtti.
DİĞER
Sanatçı Karsu "Ailemden çok kayıp var" diyerek gözyaşı dökmüştü... Şarkıcı Karsu'nun kurtarılan nenesi ile paylaşımı duygulandırdı!
Duygu dolu anlar! AFAD ekipleri ağlayan minik Yusuf'a elleriyle su içirdi
Hatayspor ve Gaziantep FK'dan TFF'ye talep
Yeni Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya PSG'yi eledi
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Son depremler ve artçılar 9 Şubat Perşembe
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:33
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:32
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:17
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:16
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:15
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:07
Daha Eski
R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi 00:27
Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım 00:20
R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi 00:01
G.Saray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkıyor! G.Saray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkıyor! 23:52
Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı 23:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 23:46