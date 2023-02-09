Katar'dan büyük destek

Katar'da bugün oynanacak kupa maçlarından elde edilecek bilet geliri, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Katar Yıldızlar Ligi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Katar Kupası'nda bugün yapılacak yarı final karşılaşmalarının bilet gelirinin, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye ve Suriye'ye gönderileceği belirtildi. Açıklamada, taraftarlara bilet alarak bu girişime katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu. 2023 Katar Kupası yarı finalinde yarın El Sadd-El Arabi ve Ed Dehil-El Vakrah maçları oynanacak.