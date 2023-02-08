Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Toulouse - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Toulouse ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Reims maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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