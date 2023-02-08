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Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Angers ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:30
Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Angers - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Angers ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Nantes maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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