Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Angers - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Angers ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Nantes maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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