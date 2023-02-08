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Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Al Ahly ile Real Madrid yarı finalde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 17:00
Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Al Ahly - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan yarı final ile devam ediyor. Al Ahly ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahly - Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

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