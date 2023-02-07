Haberler Futbol SON DAKİKA - Süper Lig maçları ertelendi! İşte yeni tarihler

SON DAKİKA - Süper Lig maçları ertelendi! İşte yeni tarihler

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle profesyonel futbol liglerini erteledi. Yapılan resmi açıklamada, ertelenen müsabakaların yeni tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:02
SON DAKİKA - Süper Lig maçları ertelendi! İşte yeni tarihler

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde futbol karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendi. Dün oynanması gereken Ümraniyespor - Adana Demirspor, Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ise takip eden hafta içinde 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in 24 ve 25'inci hafta müsabakaları ile 1'inci Lig'in 27'nci hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak.

TFF'den yapıan açıklama şu şekilde:
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER
Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor
Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS bilgileri! Müge Anlı deprem bağışı nasıl yapılır? El ele vererek toplanan güncel miktar: 26.465.720 TL
"Kıyamet günü geldi diye düşündüm"
Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan kurtarıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Iniesta'dan deprem paylaşımı
Gent'in stadı Türk bayrağıyla aydınlatıldı
ANAYASA 119. MADDESİ NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Hipotermi kaç derecede olur, öldürür mü?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı 15:13
"Elimizden geleni yapmaya hazırız" "Elimizden geleni yapmaya hazırız" 14:58
Süper Lig maçları ertelendi! İşte yeni tarihler Süper Lig maçları ertelendi! İşte yeni tarihler 14:48
TBF'den AFAD’a 5 milyon lira bağış TBF'den AFAD’a 5 milyon lira bağış 14:26
Antalyaspor 4 tesisini depremzedelere açtı Antalyaspor 4 tesisini depremzedelere açtı 14:14
Valencia'dan depremzedelere destek Valencia'dan depremzedelere destek 13:59
Daha Eski
Volkan Demirel'den yardım çağrısı Volkan Demirel'den yardım çağrısı 13:26
Hatayspor TFF'nin Riva'daki tesislerine yerleşecek Hatayspor TFF'nin Riva'daki tesislerine yerleşecek 13:08
TJK at yarışlarını iptal etti TJK at yarışlarını iptal etti 12:31
Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı 12:23
Iniesta'dan deprem paylaşımı Iniesta'dan deprem paylaşımı 12:12
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 11:08