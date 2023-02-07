Çağlar Söyüncü'den fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı"

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sürdüren Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından fırsatçılara tepki gösterdi.

Milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.