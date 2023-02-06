Napoli durdurulamıyor

İtalya Serie A'da lider Napoli, deplasmanda Spezia'yı da 3-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta golleri; 47'de Kvaratskhelia (Penaltı), 68 ve 73'te Osimhen attı. Napoli, Serie A'da galibiyet serisini de 5 maça çıkararak şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.
İtalya Serie A'da lider Napoli, deplasmanda Spezia'yı da 3-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta golleri; 47'de Kvaratskhelia (Penaltı), 68 ve 73'te Osimhen attı. Napoli, Serie A'da galibiyet serisini de 5 maça çıkararak şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.