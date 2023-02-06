Giresunspor çıkış peşinde

LİGDE düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor, bugün son dönemin formda ekiplerinden Kayserispor'u ağırlayacak. Çotanaklar, ligde 6 maçtır galibiyete hasret kaldı. Karadeniz ekibi, hafta içinde Başakşehir'i yenip 2'de 2 yapan sarı-kırmızılıları eli boş gönderip kötü gidişata son vermek istiyor.
LİGDE düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor, bugün son dönemin formda ekiplerinden Kayserispor'u ağırlayacak. Çotanaklar, ligde 6 maçtır galibiyete hasret kaldı. Karadeniz ekibi, hafta içinde Başakşehir'i yenip 2'de 2 yapan sarı-kırmızılıları eli boş gönderip kötü gidişata son vermek istiyor.