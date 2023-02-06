En iyisi Lionel Messi

R.Madrid'de Ronaldo'yla, Messi'ye rakip olan Ramos, yıllar sonra flaş bir itiraf yaptı. İspanyol yıldız, şu anda PSG'de birlikte oynadığı süper star için, "Messi'ye karşı oynarken yıllarca acı çektim. Şimdi zevk alıyorum. O, futbolun yetiştirdiği en iyi oyuncu" dedi.
R.Madrid'de Ronaldo'yla, Messi'ye rakip olan Ramos, yıllar sonra flaş bir itiraf yaptı. İspanyol yıldız, şu anda PSG'de birlikte oynadığı süper star için, "Messi'ye karşı oynarken yıllarca acı çektim. Şimdi zevk alıyorum. O, futbolun yetiştirdiği en iyi oyuncu" dedi.