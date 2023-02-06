Barcelona ve Real Madrid'den Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor.

La Liga ekiplerinden Barcelona ile Real Madrid, resmi internet sitesinden Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı gönderdi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada "Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada ise "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" denildi.