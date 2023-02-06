90+6’da üçlük

İKİNCİ devrede de gole yakın taraf İstanbul ekibiydi. 77'de Ahmet'in vuruşu direkten döndü. Maç berabere bitecek derken, 90+6'da kazanılan frikiği kullanan Atsu, ağları sarsıp Hatay tribünlerini coşturdu. Hatay ekibi, evindeki yenilmezlik serisini 7'ye yükseltip düşme hattından çıktı. Paşa ise deplasmanda 4'te sıfır çekerken, ateş hattına indi.
İKİNCİ devrede de gole yakın taraf İstanbul ekibiydi. 77'de Ahmet'in vuruşu direkten döndü. Maç berabere bitecek derken, 90+6'da kazanılan frikiği kullanan Atsu, ağları sarsıp Hatay tribünlerini coşturdu. Hatay ekibi, evindeki yenilmezlik serisini 7'ye yükseltip düşme hattından çıktı. Paşa ise deplasmanda 4'te sıfır çekerken, ateş hattına indi.
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