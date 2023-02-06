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90+6’da üçlük

Bordo-beyazlılar, Porto, Newcastle ve Chelsea gibi takımlarda oynamış Ganalı yıldız sol açığının 90+6’daki frikik golüyle kazandı. Düşme hattından çıkıp, Paşa’yı dibe itti

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
90+6’da üçlük
LİGDE alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hatayspor, Kasımpaşa karşısında altın değerinde bir üç puan kazandı. İlk yarısı Paşa'nın üstünlüğüyle geçilen maçta 35'te Fall, kalesini terk eden Erce'yi geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak zor olanı yaptı ve top direğe çarparak auta çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
İKİNCİ devrede de gole yakın taraf İstanbul ekibiydi. 77'de Ahmet'in vuruşu direkten döndü. Maç berabere bitecek derken, 90+6'da kazanılan frikiği kullanan Atsu, ağları sarsıp Hatay tribünlerini coşturdu. Hatay ekibi, evindeki yenilmezlik serisini 7'ye yükseltip düşme hattından çıktı. Paşa ise deplasmanda 4'te sıfır çekerken, ateş hattına indi.
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