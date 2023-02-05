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Onur Bulut sözleşme uzattı

Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut'un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladı. 3 yıllığına anlaşılan 26 yaşındaki sağ bekin, 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. F.Bahçe'yle görüşme halinde olan Onur'un, sezon sonunda kulübüne para kazandırmak için yeni sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
Onur Bulut sözleşme uzattı
Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut'un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladı. 3 yıllığına anlaşılan 26 yaşındaki sağ bekin, 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. F.Bahçe'yle görüşme halinde olan Onur'un, sezon sonunda kulübüne para kazandırmak için yeni sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.
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