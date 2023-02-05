Onur Bulut sözleşme uzattı

Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut'un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladı. 3 yıllığına anlaşılan 26 yaşındaki sağ bekin, 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. F.Bahçe'yle görüşme halinde olan Onur'un, sezon sonunda kulübüne para kazandırmak için yeni sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut'un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladı. 3 yıllığına anlaşılan 26 yaşındaki sağ bekin, 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. F.Bahçe'yle görüşme halinde olan Onur'un, sezon sonunda kulübüne para kazandırmak için yeni sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.