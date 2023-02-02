Haberler Futbol Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 17:00
Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus, Lazio'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Lazio maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LAZIO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidiyor...
Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma
Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı
Fransa'da yaprak dökümü! Bir isim daha bıraktı
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan Hadziahmetovic'e veda! Konyaspor'dan Hadziahmetovic'e veda! 16:34
Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı 16:17
Başakşehir Adnan Januzaj ile anlaştı! Başakşehir Adnan Januzaj ile anlaştı! 16:08
Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi 16:07
Juventus - Lazio maçı saat kaçta? Juventus - Lazio maçı saat kaçta? 15:55
Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn 15:49
Daha Eski
Real Madrid - Valencia maçı saat kaçta? Real Madrid - Valencia maçı saat kaçta? 15:41
Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... 15:40
Beşiktaş'tan Ersan Martin'e geçmiş olsun mesajı! Beşiktaş'tan Ersan Martin'e geçmiş olsun mesajı! 15:24
Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi 15:23
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 15:16
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... 15:13