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Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Roma ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:30
Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Roma - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Roma, Cremonese'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Cremonese maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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