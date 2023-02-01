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Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:51
Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Nottingham Forest maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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