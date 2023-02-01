Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina, Torino'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİORENTİNA - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Torino maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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