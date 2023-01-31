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Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:20
Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Inter - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Atalanta maçı 31 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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