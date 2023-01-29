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Demir takipte

Emre Akbaba ve Akintola ile zafere uzanan Adana Demirspor, zirvede takibi sürdürdü. Tek sayısı Cofie’den gelen Yiğidolar ateş hattında kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Demir takipte

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçında Adana Demirspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sivas'taki zemin problemi nedeniyle Malatya'da oynanan maçta, 41'de sahneye çıkan Emre Akbaba, Mavi Şimşekler'i öne geçirdi. 56'da Akintola, farkı ikiye çıkarttı. 63'te ise Cofie'nin golüyle Sivasspor umutlandı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı. Bu sezon zirve yarışında olan mavi-lacivertliler, 37 puanla takibini sürdürdü. İstikrarlı bir performansı olmayan düşme hattındaki Yiğidolar, 18 puanda kaldı.

MONTELLA: GURUR VERİCİ

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iyi bir oyun ortaya koyarak galip geldiklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Bazı eksiklerimiz vardı. Buna rağmen iyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık. Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyetti" dedi.

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