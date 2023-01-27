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Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 4. tur maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:40
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester City - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 4. tur müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Arsenal maçı 27 Ocak Cuma günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayınsıcı bulunmuyor.

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