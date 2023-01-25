Nottingham Forest 0-3 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası Yarı Final karşılaşmasında Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya geldi.
İngiltere Lig Kupası Yarı Final karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.
Manchester United'ın gollerini Wout Weghorst, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes kaydetti.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Manchester United'a katılan Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar ile ilk gol sevincini yaşadı.
Yarı finalin ikinci maçı 1 Şubat Çarşamba günü Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.