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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo oğluyla idmana çıktı

Son dakika spor haberi: Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, oğlu Davi Melo ile birlikte Fluminense antrenmanına katıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:30
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo oğluyla idmana çıktı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, oğlu Davi Melo ile ilk kez antrenman yapma fırsatı buldu.

Fernando Diniz liderliğindeki Fluminense antrenmanına 20 yaş altı gençler de katıldı. Bu gençlerin arasında Felipe Melo'nun oğlu da yer aldı.

Melo yaptığı açıklamada, oğluyla birlikte antrenman yapacağını öğrendiğinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu, "İlk kez bir oğlum benimle birlikte antrenman yapmaya geldi. Bu sabah birlikte antrenman yapacağımızı öğrendiğimizde birbirimize sarıldık ve ağlamaya başladık. Bu bir baba olarak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bunu hiç hayal etmemiştim. Bize bu anı sağladığı için Tanrı'ya ve Fluminense'Ye minnettarım." açıklamasını yaptı.

Felipe Melo, 2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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