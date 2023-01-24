ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yaptı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimi, A Spor'dan yayınlandı. TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de kurada yer aldı.
SERİBAŞI TAKIMLAR
- SİVASSPOR
- FENERBAHÇE
- BAŞAKŞEHİR
- TRABZONSPOR
SERİBAŞI OLMAYANLAR
- GALATASARAY
- GAZİANTEP FK
- ANKARAGÜCÜ
- KAYSERİSPOR
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
- FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
- SİVASSPOR - GAZİANTEP FK
- TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
- GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Sivasspor - Gaziantep FK / Fenerbahçe - Kayserispor
- Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor
YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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