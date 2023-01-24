ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yaptı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimi, A Spor'dan yayınlandı. TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de kurada yer aldı.

SERİBAŞI TAKIMLAR

SİVASSPOR

FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR

TRABZONSPOR

SERİBAŞI OLMAYANLAR

GALATASARAY

GAZİANTEP FK

ANKARAGÜCÜ

KAYSERİSPOR

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Gaziantep FK / Fenerbahçe - Kayserispor

Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.