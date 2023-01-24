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ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK kura çekimi saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde nefesler tutuldu. Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir FK, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda galip gelen ekipler final yolunda yeni rakibini öğrenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:10
ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK kura çekimi saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. Son 16 turu maçlarının sona ermesiyle çeyrek finalde yarışacak takımlar belli oldu. Merak edilen ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu kura çekimi 24 Ocak Salı günü, saat 14:00'te yapılacak. ZTK'da sezonun son kura çekimine kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya ev sahipliği yapacak. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 👈

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

  • Sivasspor
  • Kayserispor
  • Galatasaray
  • Başakşehir FK
  • MKE Ankaragücü
  • Trabzonspor
  • Gaziantep FK
  • Fenerbahçe

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