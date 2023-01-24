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Portekiz ile yolları ayrılan Santos'un yeni adresi belli oldu

Son olarak Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başında olan Fernando Santos, Polonya'nın yeni hocası oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 16:56
Portekiz ile yolları ayrılan Santos'un yeni adresi belli oldu

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Polonya'nın yeni teknik direktörü oldu.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

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