ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. Son 16 turu maçlarının sona ermesiyle çeyrek finalde yarışacak takımlar belli oldu. Merak edilen ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu kura çekimi 24 Ocak Salı günü, saat 14:00'te yapılacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Sivasspor

Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir FK

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe