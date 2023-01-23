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Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Pays de Cassel ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50
Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Pays de Cassel - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Pays de Cassel ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pays de Cassel - PSG maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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