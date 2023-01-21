TFF'den Bandırmaspor Tuzlaspor maçında hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1 . Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçı izlemek için stadyuma gitti.Karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçiren Tozluoğlu, stattaki sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan acı olay üzerine başsağlığı mesajı yayınladı:

"Bugün oynanan Bandırmaspor-Tuzlaspor maçında, tribünde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Bandırmaspor taraftarı Adnen Tuzluoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileriz."