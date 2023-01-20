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ZTK son çeyrek final çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final turuna kalan takımlar belli oldu. Eşleşecek rakipleri belirlemek için yapılan ZTK çeyrek final turu kura çekimi hakkında arama motorlarında ZTK çeyrek final turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 15:50
ZTK son çeyrek final çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. Son 16 turu maçlarının sona ermesiyle çeyrek finalde yarışacak takımlar belli oldu. Merak edilen ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu kura çekimi 24 Ocak Salı günü, saat 14:00'te yapılacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

  • Sivasspor
  • Kayserispor
  • Galatasaray
  • Başakşehir FK
  • MKE Ankaragücü
  • Trabzonspor
  • Gaziantep FK
  • Fenerbahçe

ASpor CANLI YAYIN

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