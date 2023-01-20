Marsilya - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Marsilya - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Marsilya ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Rennes maçı 20 Ocak Cuma günü saat 23:10'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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