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Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Villarreal ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:30
Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Villarreal - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Villarreal ile Real Madrid, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Real Madrid 19 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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