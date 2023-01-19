Son bir dans

Dünyanın gözü bu maçta… Futbolun son 15 yılına damga vuran efsane ikili Ronaldo ile Lionel Messi bugün son defa birbirlerine rakip oluyorlar. Portekizli oyuncunun transfer olduğu Al Nassr ile Al Hilal takımları ortak bir kadro kuracak, Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG ile hazırlık maçına çıkacak. İki süper starın son randevusu bugün 20.00'de olacak. beIN Sports 4 maçı naklen yayınlayacak. 70 bin kişilik statta boş yer yok. Ayrıca dünya üzerindeki 8 milyarı aşkın insanın önemli bir bölümü Ronaldo ile Messi'nin tarihi randevusuna şahitlik edecek.



2.6 MİLYON DOLARA BİLET

Ronaldo ile Messi'nin son randevusuna ilgi bir hayli fazla. 70 bin kapasiteli Kral Fahd Uluslararası Stadı'nda oynanacak maçın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Biletler şimdiden karaborsa oldu. Bir Suudi iş insanı 2.66 milyon dolarlık özel bileti satın aldı. 'Layat gücünün ötesinde bir bilet' sloganıyla satıldı. Bileti alan ultra zengin insan Al Nassr, Al Hilal ve PSG'de forma giyen süper yıldızlarla tanışma fırsatı yakaladı.