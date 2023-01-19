Haberler Futbol Son bir dans

Son bir dans

Al Nassr ile Al Hilal karmaları PSG ile bir maç yapacak. Al Nassr'a transfer olan Ronaldo ile PSG'li Messi belki de son defa rakip olacaklar. Biletler karaborsada.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Son bir dans

Dünyanın gözü bu maçta… Futbolun son 15 yılına damga vuran efsane ikili Ronaldo ile Lionel Messi bugün son defa birbirlerine rakip oluyorlar. Portekizli oyuncunun transfer olduğu Al Nassr ile Al Hilal takımları ortak bir kadro kuracak, Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG ile hazırlık maçına çıkacak. İki süper starın son randevusu bugün 20.00'de olacak. beIN Sports 4 maçı naklen yayınlayacak. 70 bin kişilik statta boş yer yok. Ayrıca dünya üzerindeki 8 milyarı aşkın insanın önemli bir bölümü Ronaldo ile Messi'nin tarihi randevusuna şahitlik edecek.


2.6 MİLYON DOLARA BİLET
Ronaldo ile Messi'nin son randevusuna ilgi bir hayli fazla. 70 bin kapasiteli Kral Fahd Uluslararası Stadı'nda oynanacak maçın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Biletler şimdiden karaborsa oldu. Bir Suudi iş insanı 2.66 milyon dolarlık özel bileti satın aldı. 'Layat gücünün ötesinde bir bilet' sloganıyla satıldı. Bileti alan ultra zengin insan Al Nassr, Al Hilal ve PSG'de forma giyen süper yıldızlarla tanışma fırsatı yakaladı.

DİĞER
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!
Dilan Çiçek Deniz'den sonra sıra Demet Özdemir'de! 7 milyon TL'ye...
Pereira'nın aklı F.Bahçeli yıldızda! Teklif yükseltecekler
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletico yarı finalde!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Bekçilik başvuru ve sınav ücreti 2023
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor 01:54
Hayatımda ilk kez Hayatımda ilk kez 01:47
5 oyuncu daha yolcu 5 oyuncu daha yolcu 01:45
Yusuf Yazıcı özel oyuncu Yusuf Yazıcı özel oyuncu 01:44
Güneş: Ayakta durma zamanı Güneş: Ayakta durma zamanı 01:44
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü 01:42
Daha Eski
Uğurcan buluşması Uğurcan buluşması 01:42
Trabzonspor kupada seri başı Trabzonspor kupada seri başı 01:41
Kabus sona erdi Kabus sona erdi 01:40
Fırtına'dan uzatmalı şov Fırtına'dan uzatmalı şov 01:39
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 01:37
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 01:36